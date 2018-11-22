Ізольоване плем’я на індійському острові вбило американця

Американець загинув на індійському острові, який є домівкою для ізольованого племені. Воно відоме тим, що нападає на чужинців із луками і стрілами.

Чоловік, ідентифікований як Джон Чау, приїхав на Північний Сентельський острів, де мешкає плем’я сентінельців. Поліція затримала сімох рибалок за те, що вони допомогли 27-річному американцеві потрапити туди.

Сентінельці залишаються серед останніх племен у світі, яких не торкнулася сучасна цивілізація. Вони відомі повною відмовою від контакту з чужинцями й часто нападають на будь-кого, хто наближається до них.

Родичі Чау висловили в Instagram скорботу з приводу його смерті. Сім’я також закликала правоохоронців звільнити тих, хто допомагав Чау потрапити на острів.

Згідно із записам в соціальних мережах Чау впродовж останніх кількох років подорожував різними частинами південної Індії.

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