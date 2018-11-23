Народні депутати підтримали податок на поштові посилки з-за кордону вартістю від 100 євро

Народні депутати підтримали запровадження податку на додану вартість на поштові посилки з-за кордону вартістю від 100 євро з 1 липня. Відповідні зміни до Податкового кодексу підтримали 236 парламентарів.

«Для застосування вказаної норми пропонується встановити перехідний період з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, протягом якого, у першому півріччі 2019 року податком на додану вартість будуть оподатковуватись товари, сумарна фактурна вартість яких перевищуватиме еквівалент 150 євро», – йдеться в пояснювальній записці.

О 6:01 23 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №9000 «Про Державний бюджет України на 2019 рік». Доходи держбюджету на 2019 рік передбачені в розмірі 1 трильйон 2 мільярди 131 мільйон гривень. Видатки передбачені в сумі 1 трильйон 112 мільярдів 130 мільйонів гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету-2019 визначено в сумі 89 мільярді 989 мільйонів гривень.