Подоляк назвав вибухи й пожежу на складі боєприпасів у Росії «цілком природним процесом»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував останні повідомлення про пожежу та вибухи в Росії, заявивши, що Бєлгородська, Воронезька та Курська області «тепер теж починають активно вивчати таке поняття, як «демілітаризація».

«Якщо ви (росіяни) вирішили масово атакувати іншу країну, масово вбивати там всіх підряд, масово давити танками мирних людей, а для забезпечення вбивств використовуєте склади в своїх областях, то рано чи пізно борги доведеться повертати. За такої інтенсивності і обсягу російського воєнного вторгнення в Україну відсидітися не вийде. І тому роззброєння бєлгородсько-воронезьких складів убивць – цілком природний процес. Карма – штука жорстока», – написав радник голови ОП у своєму телеграмі.

Водночас він додав, що причини руйнування воєнної інфраструктури прикордонних областей Росії можуть бути абсолютно різними, «впритул до божественного втручання».

У районі села Стара Нелідовка Бєлгородскої області Росії 27 квітня загасили пожежу на складі боєприпасів. Внаслідок неї ніхто не постраждав. Про це повідомив голова регіонального Міністерства з надзвичайних ситуацій Сергій Потапов, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Раніше губернатор області В’ячеслав Гладков розповів про звуки вибухів у селі, у соцмережах з’явилися відео зі спалахами в небі.

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Крім того, в ніч проти 27 квітня жителі російського Курська чули «хлопки», повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт. За попередніми даними, спрацювала система протиповітряної оборони, жертв і руйнувань немає. Про звуки вибухів у Курську також повідомляли місцеві жителі.

У Воронежі, розташованому у близько 200 кілометрах від кордону з Україною, сталися два вибухи. Як стверджує місцевий губернатор Олександр Гусєв, спрацювала система ППО, яка збила розвідувальний безпілотників. Відеозаписи зафіксували старт російської ракети земля – повітря.

Вранці 26 квітня губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков заявив про обстріл села Головчине, без жертв. Він стверджував, що обстріл був з української сторони.