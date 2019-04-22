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22 Квітень 2019, Київ 08:19
Новини | Події

У Києві чоловік викрав автомобіль поліції та наїхав на патрульну

Поліція: чоловіка, який викрав патрульну машину, затримали

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У Києві чоловік викрав автомобіль поліції та наїхав на патрульну, інформує Національна поліція України.

Згідно з повідомленням, о 23:50 21 квітня поліцейські прибули на перехрестя вулиць Хрещатик та Михайлівська після інформації про хуліганство з боку нібито нетверезої компанії.

«Патрульні почали розбиратися в ситуації та встановлювати подробиці події. У цей час до службового автомобіля Toyota Prius раптово підбіг невідомий чоловік та сів за кермо службового авто. Далі, різко натиснувши на педаль газу, чоловік розпочав рух, при цьому збив патрульну поліцейську, яка намагалася його зупинити, та здійснив викрадення службового авто», – розповіли в поліції.

Згодом його затримали на Залізничному шосе, 7 (неподалік від станції метро «Либідська»).

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