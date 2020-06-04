Поліція вилучила зброю, набої та амуніцію під час обшуків у учасників стрілянини в Броварах

Співробітники поліції та прокуратури провели 4 червня санкціоновані обшуки за місцями можливого перебування співорганізатора та учасників збройного конфлікту в Броварах Київської області, повідомляє сайт Національної поліції.

«За їхніми результатами було вилучено рушниці, карабіни, пістолети, ножі, амуніцію для особистого захисту, речі, в які, ймовірно, були одягнені особи під час перестрілки, «чорнові» записи. Тривають заходи для затримання всіх, хто брав участь у перестрілці у Броварах», – ідеться в повідомленні.

За цим фактом проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, інформують у поліції.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв про арешт понад двох десятків фігурантів провадження про стрілянину в Броварах. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що поліція визначила понад 60 учасників стрілянини.

Вранці 29 травня у Броварах під Києвом сталася перестрілка з застосуванням вогнепальної зброї через конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями. У результаті травм зазнали троє осіб. Керівництво МВС назвало причиною ситуації у Броварах корупцію у визначенні квот для перевізників і непрозорий розподіл маршрутів чиновниками Київської області.