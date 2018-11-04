Поліція ще не надала правову кваліфікацію смерті Гандзюк

Національна поліція повідомила, що кваліфікацію смерті активістки Катерини Гандзюк в нададуть після отримання висновків експертизи.

Згідно з заявою, поліція перевірила повідомлення про смерть активістки і радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк і зараз проводить огляд тіла та першочергові слідчі дії.

За словами начальника Головного управління Нацполіції в Києві Андрія Крищенка, правоохоронці не отримували звернень від лікарів, а дізналися про смерть Гандзюк із соцмереж.

«Повідомлення про смерть Катерини Гандзюк до чергової частини від лікарів не надходило. Однак для перевірки інформації, що поширюється в соцмережах, в лікарню виїхала слідчо-оперативна група. Факт смерті підтвердився», – цитує Крищенка прес-служба поліції.

Тим часом політики в Україні і за кордоном вимагають притягнути до відповідальності винних у замаху на Гандзюк, від наслідків якого вона лікувалася в київському опіковому центрі.

4 листопада активісти та друзі Катерини Гандзюк повідомили про її смерть.

Відому херсонську громадську діячку, виконувачку обов’язків керуючого справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

Трьох затриманих за підозрою в нападі на Гандзюк тримають під вартою, ще одного – відпустили під домашній арешт.

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Правову кваліфікацію справи правоохоронці змінювали кілька разів: від «хуліганства» через «умисні тяжкі тілесні ушкодження» до «замаху на вбивство». 3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

24 вересня адвокат Євгенія Закревська повідомила, що у справі активістки з’явилась додаткова кваліфікація – замовне вбивство.