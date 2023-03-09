Польща хоче створити центр ремонту танків для України

Польща оголосила, що створить центр «обслуговування та ремонту» основних бойових танків, які вже або незабаром будуть доставлені в Україну. Міністр оборони Маріуш Блащак повідомив журналістам, що він контактував з цього приводу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, інформує служба новин німецького телеканалу ARD.

За повідомленням, складно знайти запчастини для танків, які зараз постачаються, оскільки їх виробництво було припинено 20 років тому. Проте Польща готова відновити виробництво, і станеться це, «звісно, у співпраці з німцями».

Польща поставила Україні ще 10 основних бойових танків Leopard. Вироблені в Німеччині танки Leopard 2A4 є внеском Варшави в допомогу Україні, танки від інших союзників будуть доставлені «дуже скоро», додав Блащак.

У березні Україна отримає 21 танк Leopard 2 в модифікації A6, повідомив очільник міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус 8 березня на полях зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу у Швеції.

А6 – одна з найсучасніших модифікацій німецького основного бойового танка Leopard 2.

Минулого місяця міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна може запропонувати Україні більше танків на додаток до 14 вже обіцяних, але це залежатиме від оборонних потреб Британії. За його словами, танки Challenger 2 можуть почати надходити в Україну навесні.

24 лютого – у річницю російського повномасштабного вторгнення – стало відомо, що Польща поставила Україні перші танки Leopard.