Польський суд продовжив арешт екскерівника «Укравтодору»

Колишній керівник «Укравтодору», громадянин Польщі Славомір Новак залишиться у СІЗО щонайменше до січня 2021 року. Це стало відомо після того, як 24 листопада Апеляційний суд Варшави підтримав рішення Окружного суду, який у жовтні продовжив на два місяці арешт Новака, повідомляє агенція РАР.

Новак звинувачується на своїй батьківщині у вчиненні 11 корупційних діянь.

Водночас прокуратура скасувала рішення про тимчасовий арешт близького друга Новака, бізнесмена Яцека П., який розпочав співпрацювати зі слідством і дав свідчення у справі.

Наприкінці липня НАБУ повідомило, що колишньому виконувачу обов’язків керівника «Укравтодору» Славоміру Новаку оголосили підозру, повідомило Національне антикорупційне бюро України. Йому інкримінують прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (стаття 368 Кримінального кодексу).

21 липня прокуратура Варшави також висунула звинувачення Славоміру Новаку, який є громадянином Польщі і очолював «Укравтодор» у 2016-2019 роках.