Підрив «Північного потоку»: у Польщі суд взяв під варту затриманого напередодні українця

Українця, заарештованого в Польщі за підозрою у причетності до підриву газопроводу «Північний потік» у 2022 році, взяли під варту щонайменше на тиждень.

«Його затримано на сім днів, і важко погодитися з цим рішенням», – сказав журналістам Тимотеуш Папроцький, якого цитує DPA.

За його словами, його підзахисний проживає в Польщі вже три з половиною роки та має дійсну польську посвідку на проживання.

Адвокат також повідомив, що це рішення оскаржуватимуть.

Як пише RMF FM, очікується, що прокуратура протягом тижня отримає документацію, перекладену польською мовою, після цього слідчі підготують і, можливо, підтримають клопотання про екстрадицію Володимира З. до Німеччини.

Напередодні стало відомо про затримання у Польщі українця за підозрою у причетності до підриву «Північного потоку». Це вже другий арешт громадянина України після арешту в Італії минулого місяця у зв’язку з вибухом на газопроводі.

Німецькі правоохоронці вважають, що встановили особи всіх учасників «диверсійної групи», усі вони – громадяни України. У розслідуванні йдеться, що попередньо Німеччина ідентифікувала сімох осіб, які здійснили підриви «Північних потоків» у 2022 році: це четверо водолазів, включно з однією жінкою – рекордсменкою України з глибоководних занурень. Також до групи входили фахівець із вибухівки, шкіпер та координатор.

Німеччина видала шість ордерів на арешт. Сьомий підозрюваний – український військовослужбовець, який проходив навчання в Німеччині й, за деякими даними, загинув на фронті в Україні.

Вибуховий пристрій спрацював 26 вересня 2022 року. Внаслідок вибухів обидва газопроводи зазнали серйозних пошкоджень – зруйновано три нитки з чотирьох.

Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.

У німецькій прокуратурі наголосили, що це була серйозна атака на енергетичну інфраструктуру Німеччини – незалежно від політичних мотивів тих, хто здійснив підрив.

Газопроводи «Північний потік» потрапили цього року під санкції ЄС, оскільки країни Євросоюзу визнали їх потенційним знаряддям тиску Москви на Європу.