Річниця великого вторгнення Росії: Варшава світиться кольорами українського прапора

До другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну кілька будівель у столиці Польщі підсвітили синьо-жовтими кольорами.

Барви українського прапора нині на фасадах Президентського палацу, Канцелярії премʼєра, Посольства України у Польщі, Палаці Культури і Науки та на Оперному театрі.

У такий спосіб Польща демонструє свою солідарність з Україною. Поляки і українці зупиняються біля будівель та фотографують світлові інсталяції.

Раніше, 24 лютого, у Варшаві відбулася багатотисячна акція протесту біля посольства Росії. Українці, поляки і білоруси нагадували світові, що війна триває і що Україні аби перемогти, потрібна допомога, а передусім зброя – літаки F-16 і ракети великої дальності.

Організувала мітинг організація «Євромайдан Варшава». Вперше подібну акцію, але не таку чисельну, вони зібрали біля російської дипустанови 10 років тому, коли Росія анексувала Крим.

У акції взяло участь близько 20 тисяч осіб.

Люди скандували «Слава ЗСУ», «Крим це Україна», Хай живе Польща». У руках вони тримали прапори трьох країн, а також плакати із написами «Save Azov», «To jest nasza wojna», «Russia is a terrorist state».

Акції на підтримку України також відбулися і в інших країнах світу. У Брюсселі перед Європарламентом вивісили українські прапори та розгорнули 30-метровий стяг, передає кореспондентка Радіо Свобода.

До заходу, організованого місією України при ЄС за підтримки української громади, приєднався єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

24 лютого виповнилось два роки від початку повномасштабної фази агресії Росії проти України 2022 року. З цієї нагоди Україну відвідали лідери урядів Італії, Бельгії та Канади, а також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.