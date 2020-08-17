«Ми з вільною Білоруссю!» – заява членів жюрі престижної польської літературної премії

Члени жюрі престижної польської літературної премії імені Ришарда Капусьцінського висловили підтримку протестувальникам у Білорусі.

«Ми шоковані подіями в Білорусі, ми протестуємо проти насильства, з яким зустрівся миролюбний суспільний опір. Ми з вами: демонстрантами, які захищають права людини, з журналістками і журналістами, які дають свідоцтво правді. Ми з вільною Білоруссю!», – йдеться в заяві.

Заява членів жюрі літературної премії, яка несе ім’я відомого польського журналіста і публіциста Ришарда Капусьцінського (1932 – 2007) опублікована польською, білоруською й англійською мовами.

Літературна премія імені Капусьціньского встановлена 14 січня 2010 року радою мерії польської столиці Варшави з метою відзначення найвартісніших книг, які порушують важливі проблеми сучасності, поглиблюють знання про світ інших культур. Засновниками і співорганізаторами премії є редакція щоденника Gazeta Wyborcza і вдова Ришарда Капусьцінського – Аліція Капусьцінська.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу. Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону.