Вибух туристичного газового балону в Полтаві: зросла кількість постраждалих

Внаслідок вибуху в багатоквартирному будинку в Полтаві постраждало троє людей, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

«Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 73-річний власник газового балона, його 72-річна дружина та їх 44-річний сусід. Потерпілих з опіками різного ступеню та травмами медики госпіталізували до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Також внаслідок вибуху пошкоджено декілька квартир житлового будинку.

У МВС зазначили, що станом на 02:20 7 серпня роботи з ліквідації наслідків вибуху завершені.

«У ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що між двома квартирами на третьому поверсі вибухнув туристичний газовий балон, об’ємом близько 8 літрів», – повідомили у відомстві.

Ввечері 6 серпня в Полтаві стався вибух в багатоквартирному будинку.

За інформацією речника Головного управління ДСНС Полтавської області Віталія Шкаревського, інцидент стався в мікрорайоні Інститут зв’язку. Вибухом було зруйноване перекриття між двома поверхами. Він також додав, що із багатоповерхівки шістьох людей деблокували, решту мешканців вивели.