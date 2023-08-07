Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Вибух туристичного газового балону в Полтаві: зросла кількість постраждалих

«У ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що між двома квартирами на третьому поверсі вибухнув туристичний газовий балон, об’ємом близько 8 літрів», – МВС

Внаслідок вибуху в багатоквартирному будинку в Полтаві постраждало троє людей, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

«Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 73-річний власник газового балона, його 72-річна дружина та їх 44-річний сусід. Потерпілих з опіками різного ступеню та травмами медики госпіталізували до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Також внаслідок вибуху пошкоджено декілька квартир житлового будинку.

У МВС зазначили, що станом на 02:20 7 серпня роботи з ліквідації наслідків вибуху завершені.

«У ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що між двома квартирами на третьому поверсі вибухнув туристичний газовий балон, об’ємом близько 8 літрів», – повідомили у відомстві.

Ввечері 6 серпня в Полтаві стався вибух в багатоквартирному будинку.

За інформацією речника Головного управління ДСНС Полтавської області Віталія Шкаревського, інцидент стався в мікрорайоні Інститут зв’язку. Вибухом було зруйноване перекриття між двома поверхами. Він також додав, що із багатоповерхівки шістьох людей деблокували, решту мешканців вивели.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG