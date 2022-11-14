Понад пів тисячі військових – у Генштабі оновили дані про втрати армії РФ за добу

За добу 13 листопада російські військові втратили загиблими ще 510 осіб. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну були вбиті 81 370 російських військових, ідеться в повідомленні Генштабу.

Крім того, за даними штабу, російські війська втратили:

танків – 2848 (+8 за останню добу)

бойових броньованих машин – 5748 (+6)

артилерійських систем – 1839 (+2)

РСЗВ – 393

засоби ППО – 206

літаків – 278

гелікоптерів – 261

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2)

крилатих ракет – 399

кораблів /катерів – 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21)

спеціальної техніки –160

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону, станом на 9 листопада у повномасштабній війні в Україні було вбито і поранено понад 100 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.