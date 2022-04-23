ОВА: у Попасній загинули двоє цивільних, один поранений, місто – під щільним вогнем військ РФ

У результаті обстрілів у Попасній загинули двоє цивільних жителів, ще одна людина поранена, місто перебуває під щільним вогнем російських сил, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«12 разів російська армія обстрілювала житлову інфраструктуру Луганщини протягом 22 квітня. Найбільше дісталося Попасній. Крім того, що в місті декілька тижнів тривають вуличні бої, російська армія постійно накриває вогнем багатоповерхівки та приватні будинки. Тільки за учора місцеві жителі витримали п’ять артилерійських атак ворога. Щоправда, витримали не всі. Так, увечері загинув 66-річний попаснянин, його жінку поранено. Також у цьому місті отримав несумісні з життям поранення ще один чоловік», – написав Гайдай у телеграмі вранці 23 квітня.

Щодо пошкоджень цивільної інфраструктури, то, за його словами, зафіксовані руйнування будинків у Попасній, Лисичанську і Новодружеську.

За даними Луганської ОВА, станом на 23 квітня відомо про 163 загиблих внаслідок війни жителів регіону.

У Генштабі ЗСУ вранці повідомили, що найбільша активність російських військ у 59-у добу повномасштабного вторгнення Росії в Україну спостерігається на Слобожанському і Донецькому напрямках.

Напередодні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення).



Як заявив виконувач обов’язків командувача військ Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв, російські військові прагнуть встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я, а також «впливу на життєво важливі об’єкти української економіки».​