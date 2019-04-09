Порошенко заявляє, що британська BBC заплатить йому 50 тисяч фунтів

Президент України Петро Порошенко заявляє, що британська телерадіомовна корпорація BBC виплатить йому 50 тисяч фунтів стерлінгів (понад 1,7 мільйона гривень) за поширення некоректної інформації про нього.

Як заявив Порошенко в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, він має намір перерахувати ці кошти на потреби української армії.

«Як компенсацію ВВС виплачує – не знаю, чи можу це говорити чи ні – 50 тисяч фунтів... Як тільки я їх отримаю – вони будуть перераховані українській армії. Нехай ВВС теж фінансує українську армію. І велика сума – ще більша – для компенсації судових витрат», – сказав президент.

Наприкінці минулого місяця британська телерадіомовна корпорація BBC вибачилася перед президентом України Петро Порошенком через статтю про нього і заявила, що заплатить йому компенсацію. Якою буде сума відшкодування – тоді не вказували.

Вибачення стосувалося статті про нібито оплату президентом України Петром Порошенком зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

23 травня 2018 року журналісти BBC оприлюднили статтю під назвою «Юристу Трампа «Україна заплатила» за організацію зустрічі в Білому Домі». У тексті йшлося про те, що адвокат Трампа Майкл Коен отримав щонайменше 400 000 доларів за організацію першої зустрічі між президентом України Петром Порошенком і президентом США Дональдом Трампом у червні 2017 року.

Адвокати президента України у позові від 3 вересня 2018 року переконували, що через публікацію Порошенко «зазнав серйозної репутаційної шкоди, пережив суттєвий стрес та збентеження». Крім того, вона завдала збитків не тільки іміджу президента України, а і його репутації політика та підприємця.

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На попередньому слуханні Високого суду в Лондоні в лютому суддя визнав, що адвокати президента України Петра Порошенка мають достатні аргументи для судового розгляду скарги.

Після цього ВВС видалила статтю.