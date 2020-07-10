Проти Порошенка зареєстровано ще чотири кримінальні провадження – адвокат

Адвокат п’ятого президента України, народного депутата від «Європейської солідарності» Петра Порошенка Ігор Головань повідомив, що проти його клієнта відкрито чотири кримінальні провадження за заявою бізнесмена, ексакціонера «Приватбанку» Ігоря Коломойського.

«За заявою звичайної людини на прізвище Коломойський в Офісі генерального прокурора було зареєстровано чергові чотири кримінальні провадження стосовно Петра Порошенка. Пан Коломойський виступив зі стандартним набором і, звісно, його заяви стосуються «Приватбанку»: що нібито президент Порошенко перешкоджав господарській діяльності «Приватбанку», що нібито Порошенко поширював, розголошував банківську таємницю «Приватбанку», ну і, як завжди, там зловживання службовим становищем і навіть легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом», – розповів Головань журналістам у Києві.

Головань заявив про «організацію політично мотивованих переслідувань» Порошенка» та заявив про «нульову» перспективу цих кримінальних проваджень.

В Офісі генпрокурора, як і в Державному бюро розслідувань, поки публічно не коментували інформацію про нові кримінальні провадження проти Петра Порошенка.

1 липня Порошенко заявив, що проти нього розслідують 24 кримінальні провадження і що за всіма ними стоїть Офіс президента, або особисто очільник країни Володимир Зеленський. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що звинувачення стосовно Порошенка не є політичним переслідуванням.

8 липня суд залишив без розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Порошенку в одному з кримінальних проваджень щодо призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.