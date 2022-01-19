Порошенко прибув до суду, який має обрати йому запобіжний захід

П’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко прибув до Печерського райсуду Києва, який 19 січня має оголосити рішення щодо обрання йому запобіжного заходу у справі про державну зраду і фінансування тероризму.

Початок засідання запланований на 14:00. Наразі Порошенко виступає перед своїми прихильниками, які зібралися під судом.

17 січня суд не оголосив рішення щодо запобіжного заходу, суддя не вийшов із нарадчої кімнати.

Сторона обвинувачення просила суд взяти Порошенка під варту із можливістю виходу під заставу в 1 мільярд гривень.

Натомість адвокати політика просять не призначати йому запобіжний захід взагалі. Вони також наполягали, що Порошенко не є підозрюваним, оскільки, згідно з позицією захисту, щодо нього не виконали належним чином відповідної процесуальної дії.

Крім того, сам Порошенко сказав: «Жодного приводу для уникнення від судочинства я не давав і давати не буду».

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За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу.

Його підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму. Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться.

Петро Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.