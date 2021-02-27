Порошенко відповів на закиди влади Зеленського про діяльність влади п’ятого президента щодо Криму

П’ятий президент України (2014–2019), нині лідер партії «Європейська солідарність», народний депутат Петро Порошенко критично відреагував на закиди чинної на цей час влади президента Володимира Зеленського щодо окупованого нині Росією Криму.

«Заяви нинішньої влади про те, що до їхнього приходу нічого не робилося, – це ляпас міжнародним партнерам України, які п’ять років працювали з нами надзвичайно ефективно», – заявив він 26 лютого з приводу заяв, які висловив раніше того дня секретар Ради національної безпеки і оборони чинної влади Олексій Данілов щодо нібито бездіяльності в цьому напрямку за попередні роки.

Порошенко нагадав про те, що було насправді здійснено за часи його президентства: «З 2014 по 2019 роки українська влада постійно тримала питання деокупації Криму на порядку денному міжнародної політики. У Трампа (тодішнього президента США Дональда Трампа – ред.) було дуже специфічне ставлення до Криму. Але під час мого першого візиту в Білий дім 15 хвилин із 40-хвилинної розмови ми говорили про Крим».

«Після цього ми отримали базовий міжнародний документ, який називається «Декларація Помпео», який чітко заявив, що США ніколи не визнають російську окупацію Криму, і це принциповий документ Сполучених Штатів. Бо державний секретар від імені держави США може робити подібні заяви», – нагадав Порошенко лише про один із моментів діяльності його і його влади, спрямованої на несприйняття окупації Криму в міжнародній спільноті і наближення деокупації українського півострова.

Також, серед іншого, за часи перебування Порошенка на посаді президента України і з ініціативи його влади Генеральна асамблея ООН ухвалила низку резолюцій із приводу порушення Росією прав людини в окупованому нею Криму чи з приводу мілітаризації Криму Росією; такі резолюції продовжили відтак ухвалювати і після відходу Порошенка від влади.

Крім того, численні заяви про невизнання претензій Росії на анексію Криму робили в ті часи західні союзники України, які також наклали на Росію і на захоплені нею активи в Криму і на низку осіб, причетних до окупації Криму й намагань легітимізувати претензії Росії на анексію півострова.

Раніше 26 лютого секретар Ради національної безпеки і оборони України в нинішній владі президента Зеленського Олексій Данілов заявляв, нібито в часи президентства Порошенка питання Криму не розглядалося.

«На превеликий жаль, із 2014 по 2019 рік у державі з кримського питання не було цілісної стратегії, воно не було жодного разу розглянуто», – твердив він.

Данілов розповів, що на засіданні РНБО того дня розглядали питання проєкту державної стратегії деокупації і реінтеграції окупованих територій Кримського півострова – АРК і Севастополя. «І ми домовилися, що через два тижні, на наступному засіданні РНБО, це питання буде в остаточному вигляді прийняте і те, що стосується публічної частини, буде презентовано нашому суспільству», – сказав Данілов, додавши, що частина рішень залишиться закритою.

За його словами, цю роботу почали тільки «в 20-х числах лютого 2020 року» – хоча Зеленський став президентом іще 20 травня 2019 року, а його партія «Слуга народу» отримала однопартійну владу в серпні того ж року за результатами позачергових виборів до Верховної Ради.