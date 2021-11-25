Уряд планує перерозподілити портові збори на користь Адміністрації морських портів України

До кінця року в Адміністрації морських портів України (АМПУ) планують визначитися зі зниженням частки портових зборів й податків, які державне підприємство має віддавати до державного бюджету України. Наразі це 80% того, що АМПУ заробляє. Як пояснив Радіо Свобода виконувач обовʼязків керівника АМПУ Олександр Голодницький, зараз в міністерстві обговорюється два сценарії зниження ставки. Це може бути або зміна постанови Кабінету міністів, і тоді в міністерстві і АМПУ наполягають на ставці 30% замість 80%, або зміна в законодавстві.

«У другому варіанті змінюється сама база оподаткування. Ставку буде встановлювати Кабінет міністрів, яку вважатиме за потрібне, але з бази будуть виключати ті капітальні інвестиції за рахунок чистого прибутку, які будуть витрачатись на інфраструктуру загального користування. Якщо ми з чистого прибутку витрачаємо якусь суму на гідротехніку, об’єкт спільної інфраструктури, то вигоду отримуємо не тільки ми, а і весь портовий бізнес. Він стає більш конкурентоспроможним», – говорить Голодницький. Про це він заявив під час конференції «Зернові термінали: нові проекти, обладнання та технології».

Якщо, наприклад, у 2020 році АМПУ отримала прибуток 2,6 мільярда гривень, і 800 мільйонів із них витратили на днопоглиблення і реконструкцію причалів загального доступу, то у випадку зміни в законодавстві податком будуть обкладати 1,8 мільярда гривень.

Обидва сценарії подані, додав Голодницький, законопроєкт надійшов до профільного парламентського комітету, і зараз триває обговорення на рівні міністрів. Проте у фінансовий план АМПУ на 2022 рік закладений коефіцієнт у 80%. Про зниження частки портових зборів, яку потрібно віддавати до бюджету, вперше в червні 2021 року заговорив профільний заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.