Посли ЄС попередньо схвалили торговельну угоду з Великою Британією

Посли держав Європейського Союзу попередньо схвалили угоду про торгівлю і співпрацю між Великою Британією та ЄС, повідомив речник Другого Комітету постійних представників урядів держав-членів (COREPER II) Євросоюзу Себастьян Фішер.

«Посли ЄС одноголосно схвалили попередню заявку на схвалення угоди про торгівлю і співпрацю між Великою Британією та ЄС, яка набуде чинності з 1 січня 2021 року», – повідомив він.

За словами Фішера, наступним кроком є фінальне схвалення через письмову процедуру. Це має статися завтра до 15 години за місцевим часом (до 14 за київським часом).

24 грудня Велика Британія та Європейський союз за сім днів до остаточного виходу країни з ЄС уклали угоду про торгівлю.

Згідно з домовленостями, Велика Британія залишить блок 31 січня, але залишиться в межах єдиного ринку та митного союзу до кінця 2021 року.