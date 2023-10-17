Посол розповів, яке зобов’язання перед Єгиптом має Україна щодо евакуації українців з Сектору Гази

Українські громадяни, які в разі успішної евакуації з території Сектору Гази опиняться в Єгипті, мають покинути країну протягом 4-х днів. Такі зобов’язання взяла на себе українська сторона під час переговорів про евакуацію. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) розповів посол України в Єгипті Микола Нагорний.

За його словами, такі зобов’язання не лише в України.

«Те, що вони не залишаться в Єгипті, це 100%. Оскільки разом з подачею списків посольство взяло на себе зобов’язання, що українська сторона гарантує евакуацію своїх громадян з території Єгипту впродовж 4 днів. А це фактично вимога для всіх іноземних посольств, включаючи те ж саме і посольство США, і посольство країн ЄС», – сказав дипломат.

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Як зазначив Нагорний, в ізраїльської сторони є побоювання, що разом з такою кількістю біженців територію можуть залишити і бойовики «Хамасу», а сам «Хамас» зацікавлений в утриманні людей на своїй території, тому процес погодження евакуації затягується.

«Зрозуміло, що в ізраїльської сторони є побоювання певні про те, що разом з біженцями можуть залишити територію бойовики, відповідно ті, які були причетні до вчинення злочинів. Ну, і «Хамас» зацікавлений у збереженні якомога більшої кількості іноземців на території Гази, оскільки вони фактично виступають живим щитом», – додав він.

Дипломат повідомив, що про потребу евакуюватися із Сектора Гази заявили 293 громадяни України, їх може стати більше.

Уранці 7 жовтня бойовики «Хамасу» напали на Ізраїль. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій з ізраїльськими військовими. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що у Секторі Гази заблоковані майже 260 українських громадян. З Ізраїлю вже відправилися три евакуаційні рейси з українцями на борту.

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Відомо про загибель 13 громадян України. За останніми даними, з Ізраїлю наразі евакуювали 436 громадян України.