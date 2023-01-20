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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Влада регіонів просить громадян не нехтувати сигналом про небезпеку та пройти у найближче укриття

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Про загрозу ракетних обстрілів сирени сповістили близько 12:45 у всіх регіонах.

Влада закликає громадян не нехтувати сигналом про небезпеку і пройти у найближче укриття.

Останніми місяцями російські ракетні удари зосереджуються на критичній інфраструктурі, втім систематично потерпають і інші цивільні об’єкти, зокрема житлові будинки, через що гинуть цивільні люди.

Москва атаки на цивільних в Україні заперечує від початку повномасштабного вторгнення, попри наявність доказів і свідчень.

Напередодні в Україні також оголошували масштабну повітряну тривогу, яка тривала орієнтовно півтори години. Даних про обстріли не надходило.

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