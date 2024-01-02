У частині України оголосили повітряну тривогу. ЗСУ кажуть про загрозу застосування балістичного озброєння

У майже половині областей України близько 18:00 оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога», – йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними Повітряних сил, у Херсонській і Миколаївській областях існує загроза застосування ударних БпЛА.

«Повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування ракетного озброєння. Не ігноруйте сигнали тривоги», – зауважив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Унаслідок російської ракетної атаки, здійсненої зранку 2 січня, загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові. Понад 100 людей постраждали.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».