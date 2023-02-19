«Нова тактика Росії». Розвідка Британії прокоментувала використання повітряних куль армією РФ

У розвідці Великої Британії заявляють, що ймовірне використання Росією повітряних куль у війні проти України є «новою тактикою», спрямованою на отримання даних про українську ППО і виснаження українських запасів ракет і боєприпасів.

«15 лютого 2023 року Збройні сили України зафіксували над Києвом кілька повітряних куль із підвішеними під ними радіолокаційними відбивачами. Українські чиновники повідомили, що вони збили щонайменше шість із них. Раніше, 12 лютого 2023 року, Військово-повітряні сили України повідомили про спостереження повітряних куль над Дніпропетровщиною», – йдеться в повідомленні.

«Цілком ймовірно, що повітряні кулі були російськими. Ймовірно, їх використання становить нову тактику Росії, спрямовану на те, щоб отримати інформацію про українські системи протиповітряної оборони і змусити українців витратити цінні запаси ракет земля-повітря та боєприпасів», – додали в британській розвідці.

Там також нагадали, що 14 лютого поява об’єкту «у формі повітряної кулі» призвела до закриття повітряного простору Молдови на кілька годин. «Є реальна ймовірність, що це була російська повітряна куля, яка вилетіла з повітряного простору України», – заявили у розвідці.

Раніше в Повітряних силах ЗСУ пояснили, що війська РФ використовують повітряні кулі, бо це «дешево і сердито».