Повітряні сили: армія РФ вночі запустила 130 дронів, зафіксовано влучання на 11 локаціях

Російські військові в ніч проти 23 жовтня атакували Україну 130 ударними БпЛА, близько 80 із них – «Шахеди», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на півночі та сході країни», – йдеться в повідомленні.

За словами військових, зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях.

У Повітряних силах попередили, що атака триває, в повітряному просторі є декілька російських БпЛА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.