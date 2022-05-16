ЗСУ за добу збили 11 повітряних цілей військ РФ, зокрема 2 гелікоптери – командування

Українські військові за добу 15 травня збили 11 повітряних цілей російських військ: два вертольоти (Ка-52, Мі-28); сім БпЛА (ОТР); дві крилаті ракети, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, за повідомленням, ударна авіація Повітряних сил завдала «чергового ураження по водній переправі окупантів».

«Цього разу йдеться про переправу через річку Інгулець. Винищувачі продовжують патрулювання повітряного простору України, а штурмовики та бомбардувальники завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів, скупченню військ і колонах ворожої техніки», – йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 15 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що втрати особового складу російських військ від 24 лютого сягнули 27 400.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.