Повітряні сили: у ніч на 4 серпня вдалося знешкодити 161 зі 162 запущених із РФ дронів

Російські військові в ніч на 4 серпня атакували Україну 162 ударними дронами типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів із чотирьох напрямків у Росії та з Гвардійського в окупованому Криму. Також сили РФ запустили аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал», ідеться в повідомленні Повітряних сил.

«За попередніми даними, станом на 11:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання одного БпЛА, а також падіння збитих (уламки) на дев’яти локаціях на Одещині та Київщині», – вказано в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.