В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: в РФ злетіли винищувачі

Вранці в суботу, 25 лютого, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, про це свідчить карта тривог.

За словами начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, з території Білорусі зафіксовано виліт російського Міг-31К, який є потенційним носієм гіперзвукових ракет «Кинжал».

Тим часом моніторингові групи повідомляють, що йдеться про зліт МіГ-31К, але на території Росії.

«У нас немає жодної підтвердженої інформації про зліт МіГів у Білорусі чи «Саваслейці» РФ. Зліт чотирьох бортів МіГ-31К проводився з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область – ред.)», – повідомляють спостерігачі.

За даними «Білоруського Гаюна», МіГ-31К не злітав з території Білорусі.

О 9.52 стало відомо про відбій повітряної тривоги по всій території України, ракетна небезпека наразі минула.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

ООН задокументувала загибель щонайменше 8 006 цивільних людей і поранення 13 287 протягом останніх 12 місяців в Україні внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія. В організації наголошують, що реальні цифри є вищими.