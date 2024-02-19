В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: злетів МіГ-31К

У понеділок, 19 лютого, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, йдеться в повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.

«Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області», – зазначили українські військові.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для центральних та східних областей.

У мережі повідомляють про вибухи у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Місцева влада наразі цю інформацію не коментувала.

У ніч на 15 лютого по всій Україні вже оголошували масштабну повітряну тривогу – через запуски Росією ракет. Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що сили протиповітряної оборони збили 13 із 26 ракет, якими вночі і рано-вранці 15 лютого Росія атакувала українські міста.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.