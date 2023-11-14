В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

По всій території України близько 14:38 14 листопада оголошено масштабну повітряну тривогу. Влада закликала пройти в укриття.

«Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К Повітряно-космічних сил Росії», – зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.