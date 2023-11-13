В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

На значній частині території України 13 листопада близько 12:45 була оголошена повітряна тривога. Влада закликала пройти в укриття.

«Є загроза застосування ворогом крилатих ракет Х-22 з східного напрямку! Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога!» – зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 12:50 тривога тривала в Києві та столичній області, на Житомирщині, Вінниччині, Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та на Запоріжжі. Небезпека в окупованому Криму та на Луганщині триває безперервно вже багато місяців.

Тривога виявилася короткою, і до 13:00 була скасована майже в усіх областях, де оголошувалася, крім Херсонської та Запорізької.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.