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Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістики зі сходу (відбій)

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Під час підготовки до знешкодження бойової частини російської аеробалістичної гіперзвукової ракети «Кинджал», яку було збито над столицею України. Київ, 5 січня 2024 року
Під час підготовки до знешкодження бойової частини російської аеробалістичної гіперзвукової ракети «Кинджал», яку було збито над столицею України. Київ, 5 січня 2024 року

Вночі 16 січня Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування Росією балістичного озброєння зі сходу, йдеться в повідомленні військових.

Повітряна тривога оголошена у Харківській, Донецькій і Луганській областях.

О 1.40 ночі стало відомо про відбій небезпеки, пусків ракет зафіксовано не було.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук 31 грудня 2023 року заявив, що від 24 лютого 2022 року Сили оборони України вже знищили 3095 «шахедів» та 1709 російських ракет різних типів, з них майже 400 «Калібрів».

Після того Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів кілька сотень загиблих чи постраждалих.

Російські військові регулярно обстрілюють територію України. Для атак вони використовують різних типів ракети, безпілотники, артилерію та РСЗВ. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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