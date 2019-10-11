Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Жовтень 2019, Київ 10:54
Новини | Події

Пожежна небезпека лишається високою в кількох регіонах – рятувальники

Лісова пожежа, весна 2019 року

Дивитись коментарі

В низці регіонів України протягом найближчих кількох днів буде утримуватися висока пожежна небезпека, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій на основі даних Укргідрометцентру.

Йдеться зокрема про південь та схід країни.

«11-15 жовтня у Донецькій, Запорізькій, Одеській, більшості районів Черкаської та Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – попереджають у відомстві.

Укргідрометцентр класифікує ситуацію в цих регіонах як «небезпечні погодні умови» і рекомендує їхнім мешканцям бути обережними.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG