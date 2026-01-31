Працівник «Київтеплоенерго» помер під час роботи на об’єкті критичної інфраструктури – влада

У Києві під час роботи на одному з об’єктів критичної інфраструктури помер 66-річний працівник підприємства «Київтеплоенерго», повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Причини смерті мають встановити судмедексперти», – зазначили в адміністрації ввечері 30 січня.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, складна ситуація зберігається в Києві, де без тепла досі кілька сотень багатоповерхівок із шести тисяч, які залишилися без опалення внаслідок російського удару 24 січня (багато з них повторно після попередніх обстрілів 9 і 20 січня). Влада наголосила, що для ремонту мереж працівники аварійно-ремонтних бригад працюють цілодобово, у складних і небезпечних умовах і часто під обстрілами.

14 січня в КМДА повідомили, що внаслідок нещасного випадку під час розвантаження обладнання генератора для теплозабезпечення окремих житлових будинків в Оболонському районі загинув працівник комунального підприємства «Київтеплоенерго».

21 січня в «Укренерго» повідомили, що член правління Національної енергетичної компанії Олексій Брехт загинув під час відновлювальних робіт на одному з об’єктів, які нещодавно зазнали російських ударів.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.