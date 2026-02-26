Представник ЄС у Бішкеку обговорює обхід Росією санкцій через Киргизстан

Представник Європейського Союзу із питань санкцій Девід О’Салліван 26 лютого прибув до Бішкека для зустрічей на високому рівні з киргизькими чиновниками на тлі занепокоєння, що деякі фінансові канали та торговельні потоки в Киргизстані використовуються для обходу санкцій проти Росії. Про це повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

О’Салліван зустрівся з посадовцями центрального банку країни та інших урядових відомств у сфері економіки, проінформувавши їх про свою місію з виявлення та усунення можливих шляхів обходу санкцій, перш ніж Брюссель остаточно затвердить нові заходи.

На пресконференції представник ЄС заявив, що близько 80 найменувань, переважно товарів подвійного використання, перебувають під пильною увагою на предмет можливого реекспорту до Росії через територію Киргизстану.

Приблизно 50 з цих товарів використовуються в російській військовій техніці, тоді як решта є критично важливими для промислового виробництва. Він наголосив, що це лише вузька категорія, яка «не становить економічного інтересу для Киргизстану».

За словами О’Саллівана, головне завдання ЄС полягає не в тому, щоб просити Киргизстан прийняти санкції блоку, а в тому, щоб країна не використовувалася як платформа для обходу санкцій.

«Ми не просимо Киргизстан запровадити наші санкції… ми розуміємо, що є країни, які з різних причин обирають інший шлях», – сказав він в інтерв’ю киргизькій службі Радіо Свобода.

Натомість, додав посадовець, деякі товари зараз імпортуються до Киргизстану з ЄС, а потім реекспортуються до Росії, що він назвав «неприйнятним».

Посланець також звернув увагу на ризики у фінансовому секторі, посилаючись на проникнення в киргизькі банки та на криптовалютні платформи суб’єктів, які прагнуть обійти санкції. Він сказав, що це було причиною включення кількох банків та установ, пов’язаних із криптовалютою, до попереднього пакету санкцій.

«Якщо у нас є докази того, що компанії в будь-якій країні, зокрема в Киргизстані, сприяють обходу наших санкцій, ми залишаємо за собою право діяти проти цих компаній», – сказав він, уточнивши, що такі заходи спрямовані на компанії, а не на країну.





О’Салліван наголосив, що ЄС поважає суверенітет Киргизстану та законну торгівлю з Росією, зазначивши важливість грошових переказів трудових мігрантів для місцевих сімей:

«Ми не маємо жодного наміру втручатися у ваші цілком законні торговельні та економічні відносини з Росією, геть жодного. Ми поважаємо близькість ваших відносин з Росією; ми знаємо, що у вас багато трудових мігрантів у Росії, чиї грошові перекази назад до Киргизстану є важливими для існування багатьох сімей».

У ЄС триває обговорення 20-го пакету санкцій проти Росії. Він, зокрема, забороняє експорт певних товарів високого ризику, таких як верстати з числовим програмним керуванням та радіообладнання до Киргизстану через побоювання, що товари, експортовані з ЄС, вже реекспортовані до Росії, що допомагає обійти чинні санкції.

Згідно з попереднім варіантом документа, експорт цих товарів до Киргизстану зріс майже на 800 відсотків за перші 10 місяців 2025 року порівняно з рівнями до вторгнення Росії в лютому 2022-го, тоді як експорт тих самих товарів з Киргизстану до Росії збільшився приблизно на 1200 відсотків.