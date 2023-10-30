Прокуратура: через атаку РФ на судноремонтний завод на Одещині поранені четверо людей

Через атаку ракетних військ на судноремонтний завод в Одеській області вранці 30 жовтня зросла кількість постраждалих – про це заявила обласна прокуратура.

«Внаслідок ворожої атаки четверо співробітників підприємства отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двох потерпілих госпіталізовано до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Також удар пошкодив адміністративну будівлю та техніку заводу.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Читайте також: Гуменюк розповіла подробиці удару сил РФ по заводу на Одещині

Раніше було відомо про двох поранених через атаку на Одещину.

Зранку в понеділок, 30 жовтня, російські військові завдали ракетного удару по судноремонтному заводу в Одеській області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок атаки сил РФ спалахнула пожежа, яку вдалось оперативно загасити – було пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

Російські військові регулярно атакують регіони України з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.