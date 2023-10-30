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Прокуратура: через атаку РФ на судноремонтний завод на Одещині поранені четверо людей

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни (фото ілюстраційне)
Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни (фото ілюстраційне)

Через атаку ракетних військ на судноремонтний завод в Одеській області вранці 30 жовтня зросла кількість постраждалих – про це заявила обласна прокуратура.

«Внаслідок ворожої атаки четверо співробітників підприємства отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двох потерпілих госпіталізовано до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Також удар пошкодив адміністративну будівлю та техніку заводу.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

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Раніше було відомо про двох поранених через атаку на Одещину.

Зранку в понеділок, 30 жовтня, російські військові завдали ракетного удару по судноремонтному заводу в Одеській області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок атаки сил РФ спалахнула пожежа, яку вдалось оперативно загасити – було пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

Російські військові регулярно атакують регіони України з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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