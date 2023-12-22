Російські військові авіабомбами вдарили по Донеччині, є загиблий і поранені – прокуратура

Російські військові 22 грудня вдарили по населених пунктах Донецької області, йдеться в повідомленні Донецької обласної прокуратури.

«Уже другий день поспіль окупаційні війська продовжують обстрілювати Торецьк. Сьогодні о 13:10 армія росіян здійснила авіаобстріл житлових кварталів, ймовірно, з використанням КАБ-500», – зазначили в прокуратурі.

За даними відомства, жінка 54 років та троє 60-річних містян, які перебували на вулиці, отримали осколкові поранення. Серед постраждалих – подружня пара.

Також армія РФ 22 грудня завдала артилерійських ударів по Кураховому та селу Антонівці Покровського району, внаслідок чого дістали поранень 48 та 86-річні чоловіки, їм надано медичну допомогу, запевнили в Донецькій обласній прокуратурі.

Крім того, за даними прокуратури, сили РФ скинули авіабомбу на село Катеринівку Краматорського району. Від влучання засобу ураження на подвір'ї приватного домоволодіння загинув чоловік 72 років.

«Вибухами пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобіль та адмінбудівлю. Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни», – підсумували у відомстві.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.