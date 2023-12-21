У Торецьку внаслідок російського обстрілу загинули троє чоловіків – прокуратура

У Торецьку Донецької області внаслідок російського обстрілу загинули троє людей, повідомила обласна прокуратура.

За цими даним, близько полудня 21 грудня російська армія завдала по місту два авіаудари. Снаряди влучили в обʼєкти цивільної інфраструктури, загинули чоловіки 41, 42 та 45 років. Ще пʼятеро працівників двох підприємств отримали поранення.

«Потерпілих віком від 33 до 54 років доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги. Прокурори вживають всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів рф проти мирного населення нашого регіону. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.