Прокуратура порушила провадження через російський обстріл Київщини

Київська обласна прокуратура повідомила 16 грудня про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

«За даними слідства, внаслідок ракетного обстрілу з боку РФ у регіоні пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. До медичного закладу госпіталізовано двох працівників підприємства з різними ступенями ушкоджень. Також на території Київської області пошкоджено приватні житлові будинки», – вказано в повідомленні.

Прокурори, слідчі та експерти у військовій сфері міжвідомчої групи Офісу Генерального прокурора працюють на місці події та фіксують чергові порушення норм міжнародного гуманітарного права з боку військовослужбовців збройних сил РФ, інформують у прокуратурі.

Київська міська влада повідомила, що столиця витримала 16 грудня одну з найбільших ракетних атак з початку повномасштабного вторгнення, сили ППО збили 37 із 40 ракет.