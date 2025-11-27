Прокуратура повідомила про завершення досудового розслідування щодо судді Ємельянова

Досудове розслідування щодо колишнього заступника голови Вищого господарського суду завершили, повідомив Офіс генерального прокурора 27 листопада.

«Наразі досудове розслідування завершено. Стороні захисту надано матеріали для ознайомлення», – йдеться в повідомленні.

ОГП уточнює, що досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Державне бюро розслідувань.

Відомство нагадує, що судді інкримінують одержання неправомірної вигоди, участь у злочинній організації, незаконне збагачення та легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом.

«За даними слідства, він входив до розгалуженої злочинної організації, до якої були залучені судді, їхні родичі, адвокати та працівники суду», – додає прокуратура.

Офіс генпрокурора зазначає, що організацію підозрюють у створенні багаторівневої системи впливу на правосуддя, зокрема:

ухваленні «потрібних» рішень за гроші

втручанні в розподіл справ і призначення «своїх» суддів

тиску на суддів для досягнення потрібного результату

оформленні незаконних доходів на підставних осіб і контрольовані юридичні структури

За даними слідства, організацію очолював колишній голова Вищого господарського суду, який нині перебуває в розшуку. Йому та іншим учасникам раніше повідомили про підозру.

Колишнього заступника голови суду також підозрюють у незаконному збагаченні та легалізації майна на понад 114 мільйонів гривень. Це майно перебуває під арештом.

Прокуратура не називає імені підозрюваного, але обставини вказують на те, що йдеться, ймовірно, про колишнього заступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова.

У травні Ємельянова затримали за підозрою в «посяганні на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора».

У грудні 2024 року ДБР повідомило про підозру колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову в тому, що він побудував «бізнес» на судових рішеннях. І Ємельянов, і інший фігурант справи Віктор Татьков раніше заперечували свою провину. Позиція Ємельянова щодо останніх звинувачень невідома.



