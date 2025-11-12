ОГП: суд підтвердив довічне ув’язнення нацгвардійцю, який розстріляв 5 людей на «Південмаші»

Верховний суд залишив чинним вирок військовому, який розстріляв своїх товаришів у Дніпрі в січні 2022 року, повідомив Офіс генерального прокурора:

«Верховний Суд залишив без змін вирок попередніх судових інстанцій, яким військовослужбовця Національної гвардії України засуджено до довічного позбавлення волі».

Відомство додає, що прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону довели в суді законність і обґрунтованість рішення.

Читайте також: Удар по військових: суд заарештував командира, який зібрав підлеглих на нагородження

Державне бюро розслідувань завершило розслідувати справу про розстріл на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі у жовтні 2022 року. У 2024 році йому винесли вирок – довічне ув’язнення.

Вранці 27 січня 2022 року на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро людей загинули, ще п’ятеро зазнали поранень. Згодом МВС повідомило про затримання підозрваного – солдата строкової служби Нацгвардії Артема Рябчука.

У Державному бюро розслідувань заявили, що Рябчуку повідомили про підозру за кількома статтями: крім умисного вбивства (стаття 115), також у дезертирстві (стаття 408) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410).



