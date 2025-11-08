Удар по військових: суд заарештував командира, який зібрав підлеглих на нагородження

Центральний районний суд Дніпра обрав запобіжний захід командиру одного з батальйонів, який зібрав підлеглих на нагородження, повідомляє Державне бюро розслідує.

За повідомленням, суд взяв підозрюваного під варту.

«Слідством встановлено, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило чинним вимогам та наказам військового керівництва», – зазначає ДБР.

Офіс генерального прокурора уточнив, що суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Читайте також: У ВМС заявили про відсторонення «певних посадових осіб» після загибелі військових через удар РФ на Дніпропетровщині

Його підозрюють у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило загибель 12 військовослужбовців та семи цивільних, додає ОГП.

Раніше 8 листопада ДБР повідомило про підозру командиру батальйону, який попри заборону Генерального штабу зібрав понад 100 підлеглих для проведення урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада.

За даними слідства, в той день російські військові «атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно, типу «Іскандер», та трьома ударними безпілотниками «Герань» безпосередньо під час нагородження».

2 листопада угруповання військ «Схід» повідомило, що внаслідок російського удару 1 листопада по Дніпропетровській області є загиблі та поранені серед військовослужбовців Збройних сил.



