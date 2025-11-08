Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Удар по військових: суд заарештував командира, який зібрав підлеглих на нагородження

За повідомленням ДБР, суд взяв підозрюваного під варту
За повідомленням ДБР, суд взяв підозрюваного під варту

Центральний районний суд Дніпра обрав запобіжний захід командиру одного з батальйонів, який зібрав підлеглих на нагородження, повідомляє Державне бюро розслідує.

За повідомленням, суд взяв підозрюваного під варту.

«Слідством встановлено, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило чинним вимогам та наказам військового керівництва», – зазначає ДБР.

Офіс генерального прокурора уточнив, що суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Читайте також: У ВМС заявили про відсторонення «певних посадових осіб» після загибелі військових через удар РФ на Дніпропетровщині

Його підозрюють у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило загибель 12 військовослужбовців та семи цивільних, додає ОГП.

Раніше 8 листопада ДБР повідомило про підозру командиру батальйону, який попри заборону Генерального штабу зібрав понад 100 підлеглих для проведення урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада.

За даними слідства, в той день російські військові «атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно, типу «Іскандер», та трьома ударними безпілотниками «Герань» безпосередньо під час нагородження».

2 листопада угруповання військ «Схід» повідомило, що внаслідок російського удару 1 листопада по Дніпропетровській області є загиблі та поранені серед військовослужбовців Збройних сил.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG