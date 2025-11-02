ДБР: суддя на Івано-Франківщині наїхала на пішоходів, загинув чоловік

Державне бюро розслідувань розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду за участі судді районного суду Тернопільської області – про це відомство заявило 2 листопада.

Попередньо, увечері 31 жовтня 2025 року в одному з населених пунктів Івано-Франківського району суддя за кермом автомобіля Lexus здійснила наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу пішохідним переходом.

Один із чоловіків загинув на місці події, інший зазнав легких тілесних ушкоджень, повідомляє бюро.

Читайте також: Водій вантажівки наїхав на пересувний блокпост на Одещині, двоє військових загинули – поліція

«На місце аварії відразу прибули працівники ДБР. Проведено огляд місця події, вилучено автомобіль, речові докази, допитано свідків. У судді відібрано зразки крові для проведення токсикологічної експертизи», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. У разі обвинувального вироку вона передбачає до восьми років ув’язнення.

Судді повідомили про підозру, ДБР також повідомляє про клопотання до Вищої ради правосуддя щодо надання дозволу на взяття її під варту.

Ім’я судді не розголошують, її позиція щодо справи не відома. ВРП наразі не коментувала клопотання.



