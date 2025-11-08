ДБР повідомило про підозру комбату – через загибель підлеглих на нагородженні

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру батальйону, який попри заборону Генерального штабу зібрав понад 100 підлеглих для проведення урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада.

За даними слідства, в той день російські військові «атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно, типу «Іскандер», та трьома ударними безпілотниками «Герань» безпосередньо під час нагородження».

Офіс генпрокурора додає, що внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців та семеро цивільних. Також поранень зазнали ще 36 військовослужбовців.

Командиру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану. Вирішується питання обрання запобіжного заходу, йдеться про тримання під вартою.

«У воєнних умовах масові зібрання, церемонії чи нагородження в районах можливої ракетної небезпеки є неприпустимими. Командири несуть особисту відповідальність за життя та безпеку підлеглих», – ідеться в повідомленні ДБР.

2 листопада угруповання військ «Схід» повідомило, що внаслідок російського удару 1 листопада по Дніпропетровській області є загиблі та поранені серед військовослужбовців Збройних сил.