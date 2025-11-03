Доступність посилання

Новини | Політика

ДБР передало до суду справу щодо нардепа Шевченка про держзраду та шахрайство

Обставини вказують на народного депутата Євгенія Шевченка
Обставини вказують на народного депутата Євгенія Шевченка

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо ймовірної державної зради та шахрайства чинного народного депутата – про це відомство заявило 3 листопада.

Відомство не називає імені парламентаря, обставини вказують на Євгенія Шевченка.

«Обвинувальний акт направлено до суду. Зібрані докази вчинення трьох епізодів злочинів. Перші два стосуються державної зради до і після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Третій епізод – шахрайського заволодіння народним депутатом 14,5 млн грн приватного підприємства», – повідомляє бюро.

ДБР уточнює, що наразі підозрюваний утримується в слідчому ізоляторі.

У липні 2025 року Служба безпеки України заявила, що разом з Офісом генпрокурора та ДБР викрили чинного народного депутата України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду, на нових злочинах. Це вказує на Євгенія Шевченка. Його підозрюють також у привласненні 14,5 мільйонів гривень.

Як повідомляють в ОГП, для цього підозрюваний вимагав від компанії укласти договір про надання правової допомоги з конкретною особою – фізичним підприємцем, який був його сином, відтак з грудня 2021 до лютого 2022 на рахунок цього ФОПа юридична компанія перерахувала 14,5 млн грн за нібито надані юридичні послуги, які насправді не надавалися.


