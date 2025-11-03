ДБР передало до суду справу щодо нардепа Шевченка про держзраду та шахрайство

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо ймовірної державної зради та шахрайства чинного народного депутата – про це відомство заявило 3 листопада.

Відомство не називає імені парламентаря, обставини вказують на Євгенія Шевченка.

«Обвинувальний акт направлено до суду. Зібрані докази вчинення трьох епізодів злочинів. Перші два стосуються державної зради до і після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Третій епізод – шахрайського заволодіння народним депутатом 14,5 млн грн приватного підприємства», – повідомляє бюро.

ДБР уточнює, що наразі підозрюваний утримується в слідчому ізоляторі.

У липні 2025 року Служба безпеки України заявила, що разом з Офісом генпрокурора та ДБР викрили чинного народного депутата України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду, на нових злочинах. Це вказує на Євгенія Шевченка. Його підозрюють також у привласненні 14,5 мільйонів гривень.

Як повідомляють в ОГП, для цього підозрюваний вимагав від компанії укласти договір про надання правової допомоги з конкретною особою – фізичним підприємцем, який був його сином, відтак з грудня 2021 до лютого 2022 на рахунок цього ФОПа юридична компанія перерахувала 14,5 млн грн за нібито надані юридичні послуги, які насправді не надавалися.



