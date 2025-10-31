ВАКС засудив Насірова до шести років тюрми у справі про зловживання становищем

Вищий антикорупційний суд 31 жовтня виніс вирок у справі щодо колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Його визнали винним за статтею про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Насірова засудили до шести років позбавлення волі зі штрафом 17 тисяч гривень.

Експосадовця також позбавили права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, державних чи комунальних підприємствах, установах і організаціях, повʼязаних із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції на три роки.

Насірова взяли під варту у залі суду. У своєму останньому слові він, зокрема, заявляв про політичний характер справи проти нього.

Як уточнює Спеціалізована антикорупційна прокуратура, вирок суду набере чинності через 30 днів із дня проголошення, якщо його не оскаржать у апеляційному порядку.

За твердженням САП, іншого фігуранта, колишнього начальника департаменту Державної фіскальної служби, визнали невинуватим через недоведеність провини.

Колишнього голову ДФС та керівника департаменту служби обвинувачували у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Сторона обвинувачення вважає, що Насіров протягом ‎2015–2016 років, діючи в інтересах народного депутата України VIII скликання, особисто схвалив низку «необґрунтованих та незаконних рішень» про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр».

За даними слідства, ці рішення були схвалені за відсутності належного «обґрунтування та законних підстав» і спричинили ненадходження до держбюджету понад 2 млрд грн. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.



