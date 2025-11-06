ОГП планує оскаржити виправдувальний вирок військовому РФ

Офіс генерального прокурора заявляє, що оскаржить виправдувальний вирок російському військовому, винесений наприкінці жовтня Бородянським райсудом у справі про порушення законів і звичаїв війни.

В ОГП зазначили, що прокуратура у судових дебатах наполягала на визнанні російського військовослужбовця винним і призначенні йому 10 років позбавлення волі.

«Ми не погоджуємося з цим вироком (виправдувальним – ред.), адже вважаємо, що зібрані докази однозначно вказують на вчинення обвинуваченим воєнного злочину. Держава має обов’язок забезпечити невідворотність відповідальності за злочини проти України, і ми використаємо всі передбачені законом механізми для відновлення справедливості», – заявив старший групи прокурорів у справі, прокурор відділу ОГП Дмитро Синюк.

30 жовтня Бородянський районний суд виправдав військового Росгвардії, якого заочно звинувачували в тому, що він, перебуваючи на території села Блиставиця Бучанського району Київської області в складі окупаційних військ РФ у період з 24 лютого 2022 року до 31 березня 2022 року, пограбував будинок місцевої жительки. Суд визнав його провину недоведеною і також залишив без розгляду цивільної позов потерпілої до обвинуваченого про відшкодування майнової шкоди в розмірі 14 804 гривні.

Київська область, яка частково перебувала під російською окупацією з 24 лютого до 31 березня 2022 року, була звільнена від російських військ на початку квітня 2022 року. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів і зібрані численні свідчення про звірства військових РФ.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.