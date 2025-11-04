НАБУ – Офісу генпрокурора: воєнний стан не забороняє «документування в межах розслідування корупційних злочинів»

Національне антикорупційне бюро України у відповідь на поширену Офісом генпрокурора інформацію щодо обшуку співробітника бюро заявило, що режим воєнного стану не встановлює «заборони на здійснення документування в межах розслідування корупційних злочинів».

У пресслужбі бюро повідомляють, що, відповідно до чинного законодавства, співробітники НАБУ не зобов’язані інформувати прокурорів Офісу генпрокурора про «проведення чи участь у заходах оперативно-розшукового або процесуального характеру, якщо це не пов’язано з процесуальним керівництвом прокурорів ОГП у конкретному кримінальному провадженні».



У НАБУ наголошують, що співробітник бюро «діяв у суворій відповідності до вимог закону».

«Наголошуємо на неприпустимості втручання у розслідування НАБУ з боку інших органів», – додали в бюро.

Раніше сьогодні у НАБУ заявили, що прокурори Офісу генпрокурора у супроводі спецпризначенців близько третьої години ночі 4 листопада провели обшук у співробітника бюро.

У бюро заявили, що до їхнього співробітника «було застосовано фізичну силу», а про будь-яку підозру співробітнику не повідомлялося. НАБУ стверджує, що ці слідчі дії відбувалися без ухвали суду та, ймовірно, пов’язані із безпосереднім виконанням працівником професійних обов’язків.

У НАБУ зазначили, що співробітник, у якого був проведений обшук, бере участь у документуванні корупційних справ та завжди діяв чітко в межах законодавства України.

Після цього Офіс генерального прокурора пояснив обшуки в працівника НАБУ тим, що він здійснював «негласні заходи зі спостереження» за будівлею ОГП. За даними ОГП, було розпочато кримінальне провадження за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 359 КК України).

В Офісі генпрокурора повідомили, що з огляду на воєнний стан та специфіку роботи об’єкта вирішили провести обшуки за місцем проживання в чоловіка, який, за твердженням ОГП, причетний до встановлення та зняття спеціальних технічних засобів.

У липні СБУ повідомила, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу Національного антикорупційного бюро. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Руслана Магамедрасулова.

Як заявили у Службі безпеки, високопосадовцю НАБУ і його батькові повідомили про підозру за статтею «пособництво державі-агресору». Вони перебувають під вартою. У СБУ заявили, що підозрюють одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ в тому, що під час повномасштабної війни він разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з РФ.

Тим часом, в Центрі протидії корупції звинувачення посадовця НАБУ в торгівлі з країною-агресором назвали «піар-махінаціями СБУ».

У липні «Українська правда» опублікувала статтю про обшуки в НАБУ і навела анонімну цитату співрозмовника у антикорупційних органах, яких припускав причину проведення слідчих дій щодо детективів: «Загалом ми думаємо, що вони просто превентивно спрацювали, бо дізнались, що в НАБУ готується підозра Тімуру Міндічу (співвласник «Студії «Квартал 95»)», – припустив співрозмовник в антикорорганах у матеріалі УП.

У НАБУ заявили, що 21 липня близько 70 обшуків проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань й Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. Перевірка також пройшла в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.