НАБУ заявляє про несанкціонований обшук у свого співробітника

Прокурори Офісу генерального прокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у співробітника Національного антикорупційного бюро України, повідомило бюро 4 листопада.

У бюро зазначають, що обшук відбувся близько третьої години ночі 4 листопада.

«До співробітника НАБУ було застосовано фізичну силу. Про будь-яку підозру співробітнику не повідомлялося. Обшук відбувався без ухвали суду та ймовірно пов’язаний із безпосереднім виконанням працівником професійних обов’язків», – стверджують у відомстві.

У НАБУ заявляють, що співробітник, у якого був проведений обшук, бере участь у документуванні корупційних справ та завжди діяв чітко в межах законодавства України. За наявною в бюро інформацією, напередодні обшуку за цим співробітником велося негласне спостереження.

Триває встановлення обставин події та причетних до неї осіб.

В Офісі генпрокурора чи інших правоохоронних органах наразі не коментували повідомлення НАБУ.

У липні СБУ повідомила, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу Національного антикорупційного бюро. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Руслана Магамедрасулова.

Як заявили у Службі безпеки, високопосадовцю НАБУ і його батькові повідомили про підозру за статтею «пособництво державі-агресору». Вони перебувають під вартою. У СБУ заявили, що підозрюють одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ в тому, що під час повномасштабної війни він разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з РФ.

Тим часом, в Центрі протидії корупції звинувачення посадовця НАБУ в торгівлі з країною-агресором назвали «піар-махінаціями СБУ».

У липні «Українська правда» опублікувала статтю про обшуки в НАБУ і навела анонімну цитату співрозмовника у антикорупційних органах, яких припускав причину проведення слідчих дій щодо детективів: «Загалом ми думаємо, що вони просто превентивно спрацювали, бо дізнались, що в НАБУ готується підозра Тімуру Міндічу (співвласник «Студії «Квартал 95»)», – припустив співрозмовник в антикорорганах у матеріалі УП.

У НАБУ заявили, що 21 липня близько 70 обшуків проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань й Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. Перевірка також пройшла в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.