Обстріли прифронтових регіонів: загиблі на Донеччині та Херсонщині, поранений житель Оріхова

Російські війська обстріляли Херсонську область 101 раз з різних видів зброї за попередню добу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вранці 6 грудня.

В тому числі 31 снаряд випустили по Херсону. Прокудін уточнює, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, медичну установу в Херсоні. Також постраждали гуманітарний склад, медична установа та територія тракторної бригади в Бериславському районі.

«Через російську агресію три людини загинули, ще семеро – дістали поранення», – заявив він.

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За даними виконувача обов’язків голови Донецької ОВА Ігоря Мороза, в області за добу загинув один цивільний:

«За 5 грудня росіяни вбили одного жителя Донеччини – в Часовому Яру. Ще семеро людей в області за добу дістали поранення», – написав він.

Також обстрілів зазнавали 24 населених пункти Запорізької області, заявив очільник регіону Юрій Малашко. Зокрема, обстріли велися з артилерії, реактивних систем залпового вогню, з використанням авіації та безпілотників.

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«Під час ворожого артобстрілу поранення отримав 62-річний житель Оріхова. Надійшло дев’ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Очільники інших прифронтових регіонів також повідомляли про російські обстріли населених пунктів та руйнування протягом попередньої доби. Даних про постраждалих цивільних немає.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.